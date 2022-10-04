Роський футболіст не зіграє у Лізі конференцій через заборону в'їзду до Польщі

Восени Польща, Литва, Латвія та Естонія заборонили росіянам в’їзд наземним транспортом через зовнішній кордон. Громадяни Росії не зможуть потрапити в країну з туристичною, економічною, діловою культурною метою чи спортивною.

Російський гравець Магомед-Шапі Сулейманов, який виступає за ізраїльський клуб Хапоель Беер-Шева, не зможе зіграти на виїзді проти польського Леха у Лізі конференцій.

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Російський нападник пропустить гру

Зустріч Леха та Хапоеля відбудеться у четвер, 6 жовтня, у Познані.

Магомед-Шапі Сулейманов народився в Махачкалі та виступав за російський клуб Краснодар, після чого вирушив до турецького Гіресунспору. Влітку цього року він приєднався до Хапоеля.

Також повідомляють, що клуб ще намагається отримати дозвіл на в'їзд для Сулейманова, але шанси на це мізерні.

Що відомо про заборону в'їзду для росіян у Польщу

Заборона на в'їзд до Польщі для росіян була запроваджена 19 вересня міністром внутрішніх справ та адміністрації Маріушем Каміньським. Вона діятиме до особливого розпорядження уряду.

В'їхати до Польщі зможуть ті росіяни, які прибувають з гуманітарною метою, а також дисиденти, власники посвідки на проживання, учасники перевезення товарів та члени дипломатичних місій.