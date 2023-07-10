Країна клоунів: у Росії бідкаються через те, що не отримали запрошення на Азійські ігри

У країні 404 спростували інформацію по запрошення російських спортсменів на Азійські ігри-2023. Російська сторона не отримала ще жодної пропозиції від організаторів змагань.

Раніше стало відомо, що 500 спортсменів із країни-гній допущені до Азійських ігор-2023, які розпочнуться 23 вересня у китайському Ханчжоу. Однак на Росії анулювали цю інформацію, пише 24 Канал із посилання на росЗМІ.

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Сподіваємось, що це правда

Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков повідомив, що вони не отримували запрошень від організаторів Ігор в Азії-2023.

Російський керівник запевнив, що заява Олімпійського комітету Азії про допуск російських та білоруських спортсменів на Азійські ігри-2023 нагадує березневі рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Позняков почав бідкатись на те, що до старту змагань не так багато часу, тому навіть, якщо Росію запросять на Ігри-2023, то у місцевих спортсменів буде не так багато часу, аби якісно підготуватись до турніру. Все у їх стилі.

За останні кілька місяців ми чули чимало спекуляцій на тему допуску росіян та білорусів до тих чи інших міжнародних турнірів. У переважній більшості випадків слова і залишилися словами. З огляду на відсутність необхідної конкретики, до сьогоднішньої заяви ставимося відповідним чином,

– написав російський очільник ОКР.

Раніше зазначалось, що кожна міжнародна федерація, вид спорту якої буде представлений на Азійських іграх-2023, окремо буде вирішувати, чи допускати російських спортсменів, чи ні.

Через ці Ігри в Азії російські атлети можуть відібратись на Олімпіаду-2024 у Париж. Сподіваємось, що представників країни-агресора не допустять до азійських змагань.

Азійські ігри-2023 повинні були відбутись ще у 2022-му році. Але були перенесені на наступний рік через пандемію коронавірусу. Змагання розпочнуться 23 вересня та будуть відбуватись до 8 жовтня.