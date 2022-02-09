Росію позбавлять золотої медалі, а фігуристку Валієву не допустять до змагань на Олімпіаді

Збірна Олімпійського комітету Росії потрапила в допінговий скандал на Олімпіаді-2022. Її можуть позбавити золотої медалі, а фігуристці Камілі Валієвій заборонять виступати на змаганнях.

Допінг у Росії

Про те, що в збірній з фігурного катання Олімпійського комітету Росії виявили допінг, стало відомо вранці 9 лютого. Першим з посиланням на власні джерела це повідомило британське видання Inside The Games. За їх даними, саме через це перенесли церемонію нагородження, яка спочатку мала відбутися 7 лютого, згодом 8 лютого, а після цього перенесли на невизначений термін.

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Після цього інформацію про розгляд справи підтвердили й у МОК. Правда там додали, що ця справа вимагає юридичної консультації. Причин для такого рішення не назвали. Як і не назвали ім'я спортсмена, якого підозрюють у вживанні допінгу.

Збірна ОКР з фігурного катання здобула золоту нагороду у командній першості. Команду представляли одиночники Марк Кондратюк та Каміла Валієва та пари Анастасія Мішина – Олександр Галлямов та Вікторія Синіцина – Микита Кацалапов.

Вже згодом виявилося, що позитивна допінг-проба у Каміли Валієвої. Але тут же виникла проблема, адже спортсменці лише 15 років. За правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу спортсменка, яка на момент порушення антидопінгових правил не досягла 16-річного віку, є "захищеною особою", тому вона не може бути офіційно ідентифікована, якщо причетна до порушення антидопінгових правил. Саме через її вік, можливо, МОК довелося вдатися до допомоги юристів у цій справі.

Також виявилося, що в пробі Валієвої виявили препарат для лікування кардіологічних проблем. Однак він під забороною Всесвітнього антидопінгового агенства (WADA).

Поки рішення щодо Валієвої не прийнято. Його буде приймати міжнародний союз ковзанярів та WADA

Які є варіанти розвитку подій

Попри те, що допінг-проба Валієвої, скоріш за все, належить до позазмагального періоду, на неї очікує відсторонення. Російські ЗМІ пишуть, що вона не виступить на змаганнях одиночниць. Скоріш за все її замінить інша спортсменка з Росії Єлизавета Туткамишева. Хоча і її можуть не встигнути заявити на Олімпіаду-2022.

Також на ОКР очікує позбавлення золотої медалі в командних змаганнях. Валієва принесла чи не найбільше очок, і їх втрата позбавить ОКР призового місця.

Ця історія може стати причиною для продовження санкцій проти Росії.