Росію позбавили права на проведення етапу гран-прі з фігурного катання

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив Росію права на проведення етапу гран-прі з фігурного катання у сезоні-2022/2023. Також росіянам заборонили проводити змагання з ковзанярських видів спорту.

Чергові санкції

У перші ж дні повномасштабної війни ISU наклав санкції щодо росіян та білорусів. Їх відсторонили від змагань у фігурному катанні, шорт-треку та ковзанярському спорті.

Читайте також Лише вершина айсбергу, – фігуристи пояснили відсторонення Шаботової зі збірної України

Міжнародний союз ковзанярів запровадив нові санкції щодо країн-агресорів. Їм заборонили проводити будь-які турніри під егідою організації у сезоні-2022/2023.

Серед турнірів, що постраждали від санкцій ISU – етап гран-прі з фігурного катання, який щорічно проводиться у Росії – Rostelecom Cup.

Також членів російського та білоруського ковзанярських союзів не допускатимуть на засідання Конгресу ISU у 2022 році.

До того ж ISU повідомив про формування бюджету на підтримку українському ковзанярському спорту у розмірі 200 тисяч доларів. Ці кошти спортсмени зможуть використати для підготовки та участі у змаганнях.

Санкції ISU вже відгукнулися для росіян та білорусів, оскільки їх не допустили до участі у чемпіонаті світу з фігурного катання та шорт-треку.