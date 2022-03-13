Росію та Білорусь офіційно усунули від участі в Універсіаді-2022

Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) засудила російське вторгнення в Україну за сприяння Білорусі та його вплив на український народ, у тому числі на українську студентську спортивну спільноту.

FISU підтримала Україну

Федерація підтвердила, що російські та білоруські спортсмени разом з офіційними особами національних федерацій студентського спорту цих країн не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

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Російські та білоруські спортсмени разом з офіційними особами національних федерацій студентського спорту не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

"Два студентські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу FISU серед студентів у Білорусі, заплановані на 2022 рік, раніше були скасовані. Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у літній Універсіаді, яка відбудеться від 26 червня до 7 липня в Ченду.

Також FISU заснувало спеціалізований фонд для надання фінансової підтримки українській студентській спортивній спільноті. Насамперед, фонд використовуватиметься для гуманітарної допомоги та сприяння участі України у змаганнях та заходах FISU цього року.