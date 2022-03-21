На російському телебаченні заклеїли плашку "Зупиніть вторгнення" під час матчу Реал – Барселона

20 березня відбувся поєдинок 29-го туру чемпіонату Іспанії, в якому мадридський Реал вдома зазнав нищівної поразки від Барселони. Підопічні Хаві сенсаційно розгромили господарів поєдинку.

Зустріч Реалу та Барселони транслювалася з плашкою зі словами Stop Invasion ("Зупиніть вторгнення"). Ці слова були біля рахунку матчу.

До речі Російський телеканал замінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи: промовисті фото

Проте російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав її. Замість Stop Invasion там просто емблема та назва іспанського чемпіонату.

Кадр з трансляції матчу в Україні на Megogo:



Трансляція в Україні / Скриншот з трансляції

Скриншот зустрічі в Росії на Okko:



Показ матчу на російському телебаченні / Скриншот з трансляції

Підопічні Хаві перемогли з рахунком 0:4.

Каталонська команда перевершувала суперника за всіма параметрами та провела по два голи у кожній половині гри. Дубль оформив П'єр-Емерік Обамеянг, ще по голу забили Рональд Араухо та Ферран Торрес.

Росіяни вже не вперше вдаються до подібних вчинків.

Російський "Матч ТВ" замінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи. Під час трансляції не було жодної української символіки.