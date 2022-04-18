На російському ТБ знову перервали трансляцію Бундесліги через українську символіку: відео

Російський пропагандистський телеканал "Матч ТВ" вже втретє перериває трансляцію Бундесліги. Росіянам заважає синьо-жовта символіка.

Черговий курйоз на російському ТБ

"Матч ТВ" перервав показ поєдинку 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу у Бундеслізі між Армінією та Баварією. Матч відбувся 18 квітня та закінчився перемогою мюнхенців, пише 24 канал.

До теми Російський телеканал перервав трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України

Росіянам не вдалося подивитися навіть першу половину матчу.

Причиною зупинки стали антивоєнні банери з написом "stop war, putin", які з'являлися на електронній панелі, що світиться вздовж поля.

Вже на 29-й хвилині матчу коментатор попрощався з глядачами. Він заявив, що трансляцію на цьому закінчено. Як причину він заявив, що "спорт має бути поза політикою".

Відео з трансляції

На пропагандистському каналі це не вперше. Через ту ж саму причину на "Матч ТВ" перервали матч Бундесліги Боруссія Д – Лейпциг. На Росії поєдинок вимкнули на 13-й хвилині матчу.

Теж саме сталося і під час матчу Менхенгладбах – Майнц, що відбувся 3 квітня. На 9-й хвилині коментатор попрощався з шанувальниками футболу.