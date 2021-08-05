Російського спортсмена дискваліфікували під час виступу на Олімпіаді-2020

Дискваліфікацією закінчився виступ представника ОКР Віталія Мізінова у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Судді чотири рази виносили йому попередження.

Дискваліфікація сталася у фіналі змагань. Мізінов під час проходження траси постійно порушував правила.

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За 7 кілометрів до фінішу росіянин отримав третє попередження і 2 хвилини штрафу.

Але і це його не зупинило. Згодом за три кілометри до фінішу він отримав і четверте попередження, що призвело до його дискваліфікації.

За що дискваліфікували Мізінова

Усі чотири попередження росіянин отримав за так звану "фазу польоту", коли жодна з ніг спортсмена не спирається на трасу. Це одне з найбільш поширених порушень в легкоатлетів під час спортивної ходьби (друге – згинання ноги в колінному суглобові).

При цьому що суддя не може попереджати більше одного разу про одне й те ж порушення певного спортсмена. Але після фіксації порушення легкоатлетом, суддя відправляє червону картку старшому судді. Спортсмена дискваліфікують в тому випадку, старший суддя отримує декілька карток від різних суддів. Мізінов зібрав чотири попередження.

Варто відзначити, що в фіналі виступило і двоє українців. Іван Лосєв показав 49-й результат, а Едуард Забуженко – 52-й. Переміг італієць Массімо Стано, який подолав 20 кілометрів за 1:21:05. Ще два призові місця здобули японці – Кокі Ікеда та Яманісі Тосікадзу.