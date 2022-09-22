З російського полону звільнили футбольного арбітра та лікаря Кубряка

З російського полону звільнили футбольного арбітра та лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка. Андрій Павелко оприлюднив в мережі фото захисника.

Кубряк звільнений з російського полону

До війни Кубряк поєднував суддівство матчів першої ліги з порятунком людей, як нейрохірург. Навесні Дмитро потрапив у Маріуполь, аби допомогти рятувати життя місцевим.

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12 квітня 33-річний Кубряк був захоплений окупантами в Маріуполі.

З Дмитром, який раніше працював на матчах ПФЛ, ми бачились наприкінці березня у госпіталі Дніпра, де він оперував наших поранених воїнів. Невдовзі він, незважаючи на величезний ризик, поїхав з групою інших медиків в оточене російською ордою місто-Герой Маріуполь, щоб рятувати його Героїв-оборонців. Де й потрапив у полон до окупантів. Це були 5 місяців дуже важких випробувань для Дмитра, який перебував у сумнозвісний Оленівці, і протягом яких ми вірили, переживали, молилися, підтримували сім’ю Дмитра і шукали можливості для його звільнення,

– зазначив Павелко.



Остання зустріч Кубряка та Павелка / Фото з фейсбуку Павелка



Дмитро Кубряк після полону / Фото з фейсбуку Павелка

Також Павелко пригадав нещодавню розмову Володимира Зеленського з президентом УЄФА Александером Чеферіним. Тоді глава держави висловив свої сподівання, що очільник спілки допоможе у звільненні українських полонених спортсменів.

"Під час розмови з Дмитром висловив захоплення його героїзмом і витримкою. А ще пообіцяв йому, що він обов’язково отримає призначення на матчі і зможе продовжити в Україні кар’єру арбітра на найвищому рівні. Адже Герой, який врятував багато життів наших воїнів і сам витримав стільки випробувань, є символом нескореності! Він є неймовірно надихаючим прикладом для своїх колег-арбітрів, для футболістів, на матчах яких буде працювати, і для всієї футбольної родини України! Вірю, що з часом Дмитро працюватиме і на міжнародних матчах", – додав очільник УАФ.

Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 вересня стало відомо, що Україна та росія провели обмін військовополоненими. Звільнено 215 військових.

З полону звільнили командира полку "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіс"), а також Святослава Паламара ("Калина"), пресофіцера Дмитра Козацького ("Орест") та командира морпіхів Сергія Волинького ("Волина").

Що відомо про арбітра