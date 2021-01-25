На російського лижника Большунова подали заяву в поліцію через напад на суперника

У російського лижника Олександра Большунова можуть початися неприємності після його необдуманого вчинку на етапі Кубка світу з лижних перегонів. тепер його справою займатиметься поліція.

Джерело: MTV Uutiset

До поліції Фінляндії надійшли заяви від двох осіб щодо дій російського лижника Олександра Большунова. Вони просять розслідувати інцидент, в якому Большунов під час гонки вдарив палицею фінського лижника Йоні Мякі, а після фінішу врізався в групу фінських спортсменів.

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Поки поліція розглядає, чи є в діях Большунова ознаки злочину, пов'язаного з нападом на фіна. Якщо поліція зробить висновок, що це так, буде розпочато попереднє розслідування інциденту.

Двоє людей через електронну систему звернулися в поліцію із запитом про розслідування цього інциденту. Їх звернення були зареєстровані в поліцейському управлінні Хяме. Наступні заходи необхідні, якщо є підстави підозрювати наявність злочину. Ми розглядаємо, чи є тут ознаки нападу. У найближчі тижні стане ясно, чи почнеться попереднє слідство", – розповів представник поліції фінського регіону Хяме Марті Хірвонен.