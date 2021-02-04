Російського гонщика Формули-1 оштрафували за їзду на червоний сигнал світлофора

Російського гонщика Микиту Мазепіна оштрафувала за те, що він проїхав на червоний сигнал світлофора. За це суд оштрафував його.

Джерело: RaceFans

Інцидент за участі Мазепіна стався 24 червня 2020 року в англійському місті Бракнелл. Росіянин не зупинив свою машину на червоне світло світлофора, яке вже горіло.

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Суд оштрафував Мазепіна загалом на 274 фунти стерлінги як штрафи, судові витрати та компенсації. Також він отримав три штрафні бали до свого посвідчення водія.

Відзначимо, що це не перша схожа ситуація за участі Микити Мазепіна, який ще не встиг дебютувати у Формулі-1.

Минулий сезон він провів у Формулі-2, і відзначився декількома серйозними аваріями. На домашньому етапі в Сочі на старті спринтової гонки Мазепін став винуватцем серйозної аварії, внаслідок якої він та японець Нобухару Мацушіта були госпіталізовані. Після цієї гонки в нього вимагали відібрати ліцензію.

Загалом за сезон він отримав 11 штрафних очок до своєї ліцензії гонщика. Ще один бал призвів би до дискваліфікації.

У грудні 2020 року було опубліковано відео, на якому Мазепін не надто адекватно поводиться з дівчиною в машині. Виник скандал, через який Haas довелося вибачатися. Вибачився і сам Мазепін, але згодом видалив цей твіт.

У 2021 році Мазепін дебютує у Формулі-1 за команду Haas. Його напарником буде Мік Шумахер, син легендарного гонщика Міхаеля Шумахера.