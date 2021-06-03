Російського гонщика Формули-1 Мазепіна можуть забрати в армію через прогули

Росія може залишитися без свого представника у Формулі-1. Гонщика команди Haas Микиту Мазепіна можуть забрати до армії.

Про те, що Микиту Мазепіна можуть забрати до армії, поскаржився його батько – російський олігарх Дмитро Мазепін. А все через те, що Мазепін-молодший під час навчання в університеті прогулював заняття на військовій кафедрі.

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Дмитро Мазепін переконує, що його син пропускав заняття через гонки – спочатку у Формулі-2, а тепер – у Формулі-1. Хоча водночас зумів захистити кваліфікаційну роботу в університеті.

"У Микити 23 гонки, а йому кажуть, що треба в армію. Йому сказали, що раз він не з'являвся на зборах регулярно, то кафедри не буде. І він мене питає: "Що робити, тато? У мене кожні два тижні гонка", – поскаржився Дмитро Мазепін.