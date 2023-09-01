Російського футболіста, який розграбовував українців, заочно засудили до 11 років в'язниці

Поки росіяни продовжують твердити про "спорт внє палітікі", їх спортсмени активно беруть участь у війні в Україні. Серед них є учасники любительського футболу.

Усі російські військові, які прийшли в Україну вбивати мирне населення чи чинити інші злочинні накази Владіміра Путіна, будуть покарані. Російський футболіст, який розграбовував українську сім'ю, вже "добавився" та тримав своє покарання.

Читайте також "Прожив гідне, але коротке життя": на війні загинув фанат київського Динамо Ігор Марковкін

Покараний буде кожен росіянин

Він разом з іншими військовими Росії у березні 2022 року під час окупації села Жигайлівка Охтирського району вдерся до будинку української родини. Росіяни вимагали в мирних українців усю готівку. При цьому загарбники не переставали погрожувати. Ситуація навіть дійшли до того, що окупанти вивели на вулицю чоловіка родини та декілька разів вистрілили над головою українця.

Росіяни забрали у родини 1000 гривень та 500 євро, які були у них вдома. Це все довели прокурори Сумської обласної прокуратури в суді.

Також було встановлено одну із чотирьох осіб, який виявився російським футболістом, який виступає на любительському рівні після звільнення із російської армії. В Україні жителя Наро-Фомінського району Московської області, заочно засудити до 11 років позбавлення волі.

Військовий, який розграбовував мирне населення України, служив у першому гвардійському мотострілецькому Севастопольському Червонопрапорному ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР.

Це лише один із тих представників російського спорту, який отримав покарання. І так буде з кожним, хто зазіхнув на українські землі.

Наприклад, наприкінці серпня ЗСУ ліквідували російського хокеїста Артема Гвоздика, який поїхав воювати в Україну, а тепер повернувся на "родіну" у чорному пакеті.