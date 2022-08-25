російський воротар пропустив чотири голи від Динамо та з ганьбою вилетів з Ліги чемпіонів: відео

Останнім учасником групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні 2022/2023 стало хорватське Динамо. Команда в плей-офф кваліфікації зуміла здолати норвезький Буде/Глімт.

Буде/Глімт було близьке до того, щоб створити головну сенсацію в Лізі чемпіонів в цьому сезоні. Адже ще в минулому сезоні команда виступала в Лізі конференцій, де була в одній групі з луганською Зорею. А також обігрувала італійську Рому, яка і стала переможцем турніру.

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В цьому сезоні команда виступала у кваліфікації Ліги чемпіонів. І дійшла до стадії плей-офф, де в суперники випало загребське Динамо. Перший матч у Норвегії закінчився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Чотири голи для російського воротаря

Воротарем в Буде/Глімт є росіянин нікіта хайкін. І саме він пропустив чотири голи в матчі в Загребі, які й не дали його команді вийти до групи Ліги чемпіонів.

Перший гол він пропустив вже в дебюті зустрічі на четвертій хвилині.

На 35-й хвилині рахунок вже був 2:0, коли Петкович забив ударом через себе.

Але через те. що Гренбек у другому таймі забив гол, то за сумою двох матчів була нічия 2:2. Відтак командам довелося грати додатковий час. І вже наприкінці футболісти хорватського клубу ще двічі забили у ворота хайкіна.

Особливо курйозним став гол на 117-й хвилині. Тоді б здавалося росіянин врятував свою команду від пропущеного голу, вчасно вийшовши з воріт. Але м'яч підхопив Дрміч, і зумів пробити з-за меж штрафного майданчика. Він найшов шпарину поміж суперників, який було аж семеро, та таки відправив м'яч у ворота.

А на 120-й хвилині Бочкай встановив остаточний рахунок у матчі, відправивши м'яч вже у порожні ворота. хайкін на той час був обіграний, адже намагаючись перехопити м'яч, збив суперника у власному штрафному. Зважаючи, що Бочкай забив, арбітр вирішив не призначати пенальті та не вилучати воротаря.

Відеоогляд матчу Динамо (Загреб) – Буде/Глімт