Російський ЦСКА вляпався у скандал навколо презентації новачка: клуб принизив жіночу стать

Пресслужба російського ЦСКА невдало презентувала новобранця з Туреччини Юсуфа Язиджі. Клуб вже вибачився через образливий жарт у сторону жінок.

"Це Росія, у нас тут багато Наташ"

Титулований клуб із Росії вляпався у скандал навколо трансферу Юсуфа Язиджі. ЦСКА орендував півзахисника Лілля та хотів із гумором презентувати новачка. Натомість потрапив у резонансну історію.

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Пресслужба ЦСКА опублікувала у соцмережах ролик, у якому видно листування з турецьким футболістом, яке було вигадане російським клубом.

У повідомленнях російський клуб намагається з усіх сил переманити Язиджі у свій клуб, але турецький півзахисник ніяк не реагував на чисельні повідомлення.

Після чого ЦСКА написав речення, яке вже не проігнорував турок: "Юсуфе, це Росія, у нас тут багато Наташ". Відповідь від майбутнього новобранця росіян була швидкою: "П'ять хвилин, вже їду".



Невдалий жарт ЦСКА на презентації / Скриншот

Таку жартівливу презентацію не оцінили фанати клубу. Російські уболівальники звинуватили ЦСКА через цей ролик, який має образливий характер щодо жіночої статі. "Наташами" у сонячній Туреччині часто називають дівчат слов'янської зовнішності.

Пробачення за безглуздий жарт

Московський клуб після цілої гори критики видалив відео та попросив пробачення в уболівальників. Пробачення від імені клубу попросила головна редакторка ЦСКА TV Катерина Кирильчева: "Перепрошую за презентаційний ролик, який випустила наша медіагрупа".

Спершу планувався і був затверджений інший сценарій, але без присутності гравця його не можна було втілити у життя. В умовах дефіциту часу мною був придуманий такий сюжет, який виявився невдалим і недоречним, а для багатьох ще й образливим. Ще раз прошу пробачення перед нашими уболівальниками, особливо дівчатами, а також особисто Юсуфом,

– йдеться у заяві.

Що відомо про Юсуфа Язиджі