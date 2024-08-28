Серби знову зганьбились: перед стадіоном Црвени Звезди встановлено російську символіку

Чимала кількість країн підтримує Україну у війні з Росією, але є ті, які не відверто, але на боці ворожої держави. У Белграді, столиця Сербії, біля стадіону однієї з команд встановлено символ окупаційного режиму.

Перед входом стадіону імені Райко Митича, яким користується Црвена Звезда, стоїть радянський танк, який уособлює російські окупаційні війська. Сьогодні на цій арені відбудеться матч кваліфікації Ліги чемпіонів: Црвена Звезда – Буде-Глімт.

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Символ ворожої країни у Сербії

Перед ареною Црвени Звезди встановлено танк "Т-54" радянського виробництва з латинською літерою "Z". Нагадаємо, що цей символ почали викорстовувати російські окупаційні війська спочатку повномастштабної агресії проти України – 24 лютого 2022 року.

Російський танк у Белграді перед стадіоном Црвени Звезди/ Фото NRK

На передматчевій пресконференції у головного тренера белградської команди Владана Міловича запитали про співпрацю клубу зі спонсором війни в Україні – російським "Газпромом". Відповіді на це питання не послідувало.

Це пресконференція про матч, ми це не коментуємо. Без коментарів,

– заявив прессекретар клубу.

Цревна Звезда не припинила роботу з російською компанією після початку повномастштабного вторгнення в Україну.

До слова. Восени 2022 року сербська команда провела товариську гру з Зенітом у Санкт-Петербурзі, а весною 2024 року вони зіграли матч у Белграді.

У першій грі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Црвена Звезда програла Буде-Глімт з рахунком 2:1. Сьогодні, 28 серпня, відбудеться матч-відповідь у Белграді. Початок гри – 22:00 за київським часом.