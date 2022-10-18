Лижник із Росії отримав український паспорт: у Федерації України кажуть, що нічого не знають

Лижник Валерій Гонтар покинув рідну країну, змінивши російське громадянство на українське. У Федерації лижного спорту України прокоментували інформацію про можливий виступ Гонтара у синьо-жовтій збірній.

28-річний лижник начебто отримав український паспорт та працевлаштувався в Австрії. Востаннє Валерій Гонтар виступав за збірну Росії у два роки тому – у сезоні-2009/2010, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Сипаренко: Нічого не знаємо про це

У Федерації лижного спорту України вже прокоментували інформацію преси з країни-агресора про зміну громадянства Гонтара.

Секретарка ФЛСУ Юлія Сипаренко зізналась, що вперше чує таку інформацію. У Федерації розповіли, що Гонтар не контактував із українською стороною.

Ми нічого не знаємо про це. Щойно дізналися від вас. Нічого не можемо прокоментувати з цього приводу. Цей спортсмен на контакт із нашою федерацією ніколи не виходив. щонайменше через офіційні канали. Мені про нього не відомо нічого. Навіть якщо він отримав українське громадянство, він не є членом федерації,

– сказала Сипаренко.

Секретарка Федерації не бачить сенсу обговорювати можливі виступи колишнього російського лижника за національну команду: "Навіть якщо людина отримала українське громадянство, існує міжнародний карантин, він передбачає консенсус обох федерацій: тієї, яка відпускає спортсмена, та нової, громадянство якої він набув. Відповідно, в нашому випадку це неможливо".

Інтриги додає те, що на порталі Міжнародної лижної федерації (FIS) Гонтар рахується, як лижник, який закінчив професійну кар'єру.

Швидше за все, що це черговий фейк від російської преси.

Що відомо про Валерія Гонтара