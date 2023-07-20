Маски скинуті: російський хокейний клуб ЦСКА допомагає терористам вбивати українців

Черговий доказ участі російського спорту у війні проти України з'явився на сайті московського ЦСКА. Росіяни не соромляться своєю допомогою у вбивствах українців.

Не серкет, що переважна більшість російських спортсменів підтримують геноцид українців. Вони беруть участь у пропагандистських мітингах, одягають нову російську свастику – символи вторгнення, та навіть воюють у складі збройних формувань. Крім того, вони закуповують загарбникам різноманітне устаткування, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Московський ЦСКА – посібник російських загарбників

Так, хокейний клуб ЦСКА Москва допомагає терористичному батальйону "Еспаньйола", який сформований із фанатів з усієї Росії. Злочинці беруть безпосередню участь у війні проти України. 7 липня московські армійці подарували терористам мікроавтобус. Новину про це вони опублікували на офіційному сайті.

На автобусі намальовані символи окупації та емблема ЦСКА. Напис на автомобілі свідчить: "Наша мета – перемога". Наразі батальйон у складі російських військ знаходиться в Україні.

Терористи подякували всьому клубу ЦСКА за таку підтримку.

"Хочемо подякувати Ігорю В'ячеславовичу Єсмантовичу за наданий нам автобус. Дякуємо також колективу хокейного клубу ЦСКА за підтримку. Хлопці, ми дуже раді, що ви пам'ятаєте про нас. З вашою допомогою ми наближатимемо Перемогу! Також хочемо привітати із завоюванням Кубка Гагаріна. ЦСКА завжди буде першим!", – йдеться у повідомленні терористів.