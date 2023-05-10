Жалюгідна копія: російська ДЮСШ вкрала лого колишнього українського гранда футболу – фото

На "болотах" продовжують красти чуже замість того, аби увімкнути уяву, якої у них немає, та створити щось своє. Цього разу ця тема торкнулась колишнього українського клубу Дніпро.

Російська ДЮСШ Дачний вирішила змінити свій логотип. Однак росіяни вирішили не заморочуватись, а просто привласники чужу ідею.

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Росіяни можуть займатись лише плагіатом

Російський дитячо-юнацький клуб повністю скопіював емблему колишнього футбольного гранда України – Дніпра, який припинив своє існування у 2019-му році. Росіяни не стали нічого міняти у дизайні лого, а лише змінили назву Дніпро на свою.



Росіяни вкрали лого Дніпра / Скриншот із соцмереж Дачного

Про крадіжку повідомив фанат дніпровського клубу Владислав Титарев, який є співзасновником благодійного фонду "Народна армія". Цей фонд у 2015-му році заснував колишній нападник Дніпра та збірної України Роман Зозуля.



Лого Дніпра вкрав російський ДЮСШ / Скриншот із соцмереж Дачного

Росіяни продовжують красти чуже, адже не мають жодної фантазії придумати своє. Після 24 лютого 2022 року росіяни переклали на свою бридку мову українські пісні та презентували їх, як нові російські треки.

Дніпро, яке зникло з футбольної карти України, у своїй історії здобуло чимало досягнень. Клуб під керівництвом Мирона Маркевича дійшов до фіналу Ліги Європи-2014/52015.

Ще раніше двічі став чемпіоном СРСР, завоював по одному разу Кубок та Суперкубок СРСР. Двічі перемагав у Кубку Федерацій футболу СРСР.

Вже за незалежної України Дніпро протягом двох років був срібним призером чемпіонату та тричі виходив у фінал Кубка країни.

Відзначимо, що у листопаді 2015-го заснували клуб із майже ідентичною назвою Дніпро-1. У сезоні-2022/2023 дніпровський колектив претендує на чемпіонство в УПЛ, за яке бореться зі Шахтарем та Зорею. Боротьба триває до останнього туру. Наразі дніпряни програють лідерам сезону "гірникам" лише у 3 бали. Натомість мають перевагу над луганським суперником у 2 очки.