Російський хокеїст Андрєй Сідякін ледь не поповнив список терористів. Лише втручання борпровідниць завадили хокеїсту-камікадзе мінуснути ще один російський літак.

Хокеїст з країни-агресора Андрєй Сідякін став героєм кримінальних шпальт. Спортсмен з Єкатеринбурга вирішив зупинити пасажирський рейс Гуанчжоу – Москва, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російський хокеїст вимагав продовження банкету

Під час польоту Андрій Сідякін, який знаходився під впливом "зеленого змія", поводився неадекватно. Він чіплявся до пасажирів та до бортпровідниць, вимагаючи подати йому горілку.

Почувши відмову, хокеїст пригрозив членам екіпажу вибуховим пристроєм. А також він намагався під час польоту відкрити двері повітряного судна. Проте реалізувати задумане Сідякіну не вдалося.

Після прильоту до Москви хокеїста-камікадзе зустріли працівники російських каральних органів. Проте вони не затримали його, а лише відмовили в подальшому польоті. Сідякін повинен був у Москві зробити пересадку, щоб дістатися Єкатеринбургу.

Російські ЗМІ зазначають, що це не перший випадок з пасажирами, які погрожували вибуховими пристроями. Проте цьому вже не варто дивуватися.

Додамо, що 39-річний Андрєй Сідякін грає за команду ЛХЛ "Монєтка" Єкатеринбург.