Российский хоккеист Андрей Сидякин чуть не пополнил список террористов. Лишь вмешательство борпроводиц помешали хоккеисту-камикадзе минуснуть еще один российский самолет.

Хоккеист из страны-агрессора Андрей Сидякин стал героем криминальной хроники. Спортсмен из Екатеринбурга решил остановить пассажирский рейс Гуанчжоу – Москва, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Российский хоккеист потребовал продолжения банкета

Во время полета находившийся под влиянием "зеленого змея" Андрей Седякин вел себя неадекватно. Он приставал к пассажирам и бортпроводницам, требуя подать ему водку.

Услышав отказ, хоккеист пригрозил членам экипажа взрывным устройством. А также он пытался во время полета открыть дверь воздушного судна. Однако реализовать задуманное Сидякину не удалось.

После прилета в Москву хоккеиста-камикадзе встретили работники российских карательных органов. Однако они не задержали его, а лишь отказали в дальнейшем полете. Седякин должен был в Москве совершить пересадку, чтобы добраться до Екатеринбурга.

Российские СМИ отмечают, что это не первый случай с пассажирами, угрожавшими взрывными устройствами. Однако этому уже не стоит удивляться.

Добавим, что 39-летний Андрей Сидякин играет за команду ЛХЛ "Монетка" Екатеринбург.