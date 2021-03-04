Зірковий російський хокеїст Овечкін вдарив суперника між ніг: відео

Один з найбільш зіркових хокеїстів в історії Росії Олександр Овечкін потрапив у скандал під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між Бостоном і Вашингтоном.

Що сталося

На 15-й хвилині третього періоду матчу капітан Вашингтона Овечкін вдарив ключкою між ніг Тренту Фредеріку. За це порушення хокеїст "Кепіталс" був вилучений на дві хвилини.

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НХЛ вирішила оштрафувати зіркового нападника Вашингтона на 5 тисяч доларів. Це максимальна сума штрафу, яка передбачена колективною угодою.

Таким чином, досвідчений росіянин уникнув дискваліфікації.

Що відомо про Овечкіна?