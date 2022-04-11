Російський гонщик продемонстрував нацистське вітання на чемпіонаті Європи з картингу

У португальському Портімау відбувся чемпіона Європи OK-Junior із картингу серед юніорів. Переможець турніру відзначився нахабним вчинком.

Нацистське привітання

Росіянин Артем Северюхін під час церемонії нагородження не придумав нічого кращого, аніж на подіумі показати нацистське вітання. Це неабияк розвеселило самого гонщика, повідомляє 24 канал.

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До слова, виступає він під італійським прапором, бо Росія під санкціями.

У соцмережах Міжнародної автомобільної федерації (FIA) вболівальники відреагували на безглуздий вчинок росіянина. Згодом організатори обмежили коментарі до публікації з церемонії.

Зазначають, що таким чином організатори змагань просто покривають Северюхіна, оскільки спонсором організації є російський "Газпром".

Тому також не відомо, чи покарають росіянина за цей нахабний жест. Принаймні адекватна картингова спільнота наполягатиме на її довічній дискваліфікації.

Відео за участі росіянина