Російський гонщик двічі потрапив в аварії на етапі Формули-2: відео

Російський гонщки Роберт Шварцман за три гонки на першому етапі Формули-2 в Бахрейні двічі потрапив в аварії.

На гран-прі Бахрейну у Формулі-2 передбачено три гонки. Перші дві відбулися 27 березня, а основна – 28 березня.

До теми Макс Ферстаппен виграв перший поул нового сезону Формули-1, Алонсо у топ-10

Російський гонщик команди Prema Racing Роберт Шварцман лише першу з них проїхав без проблем, фінішувавши на четвертому місці.

В другій гонці Шварцман вибув з гонки ще на першому колі, потрапивши в аварію. Вже у першому повороті після старту він зіштовхнувся з Даніелем Тіктумом. І не зміг продовжити перегони.

А вже під час гонки в неділю, 28 березня, Шварцман знову став учасником аварії. Цього разу він в'їхав в зад боліда Роя Ніссані. І знову все сталося ще на першому колі. Та цього разу Шварцман зумів продовжити гонку. Правда він одразу ж був наказаний проїздом по піт-лейну.