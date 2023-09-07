Не хоче бути клоуном у цирку: російський футболіст закінчить кар'єру, аби не повертатись у Росію

Ще на одного російського спортсмена поменшало на міжнародній арені. Російський футболіст Михайло Меркулов вирішив повішати бутси на цвях, хоча мав пропозиції із "родіни".

29-річний футболіст, який виступав на позиції лівого захисника, встиг пограти, як у Росії, так і за кордоном. Останньою командою у кар'єрі Михайла Меркулова стала хорватська Рієка. Гравець розповів пропагандистській пресі, чому вирішив попрощатись із кар'єрою футболіста, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Меркулов: Не хочу виступати на цій арені

1 липня 2023 року Меркулов став вільним агентом, адже хорватська Рієка попрощалась із росіянином. У загниваючій Європі, як її називають росіяни, Михайло грав із кінця липня 2021-го року. У футболці хорватського клубу провів лише 6 матчів, у яких відзначився дебютним голом.

Оборонець мав можливість продовжити кар'єру на "родінє", але вирішив, що вже краще повішати бутси на цвях. Меркулов категорично відмовився повертатись у російський футбол. Захисник аргументував це тим, що він не хоче перетворитись у клоуна, який виступатиме у російській першості, яку порівняв із цирком.

Сюди він приурочив свої проблеми зі здоров'я, через які не грав останні 1,5 року. Востаннє він виходив на поле в офіційному матчі ще 19 березня 2022 року, коли зіграв 45 хвилин у поєдинку Горіца – Рієка (1:0).

Я прийняв рішення, що, швидше за все, закінчуватиму з кар'єрою. У мене були варіанти продовження кар'єри в Росії, але я не хочу бути клоуном у цирку. Не хочу виступати на цій арені,

– заявив Меркулов.

"Пробував знайти щось тут, було кілька варіантів з нижчих ліг, але вирішив, що не підставлятиму ані себе, ані команду: не хотілося підписати контракт, а потім через тиждень зрозуміти, що моє коліно не справляється. Просто сидіти на зарплаті я не хочу. Рішення закінчити йшло досить давно, бо останні півтора року не грав. Морально та психологічно був готовий", – додав колишній футболіст Рієки.

Відзначимо, що до переїзду у Рієку Меркулов грав виключно у межах Росії. Фланговий захисник виступав за цілий ряд клубів, але найбільше поєдинків провів за Урал – 98 матчів.

Меркулов навіть отримував виклик у збірну Росії, але так за неї і не дебютував. Пограв за національні команди U-19 і U-21.

До слова, на Росії побідкались, що 100 російських спортсменів змінили громадянство, аби не загубити свою кар'єру. На жаль, серед них мізерна кількість, яка відкрито засудила війну їх країни в Україні.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА відсторонила російські збірні та клуби від міжнародних змагань. Так само було із атлетами інших видів спорту. Але завдяки рекомендаціям МОК росіян і білорусів вже почали повертатись до світових змагань.