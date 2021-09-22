Російський футболіст Хохлов подав у суд на Facebook, який вважає його прізвище образою українців

Колишній футболіст збірної Росії, а нині тренер ФК Ротор Дмитро Хохлов вирішив подати в суд на Facebook через своє прізвище.

За його словами, через прізвище, яка співзвучне з образливою назвою українців, він не може нормально використовувати однойменну соціальну мережу й Instagram.

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Колишній гравець московського Динамо заявив, що з проблемами через цій ситуації стикається не тільки він, а й його друзі і знайомі.

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. А вони потрапляють в бан на тиждень. Вперше ми це помітили в кінці цієї весни", – поділився інформацією Хохлов.

У позові тренер "Ротора" зажадав, щоб компанії "заборонили вчиняти певні дії щодо нього". Крім того, він хоче, щоб йому компенсували моральні збитки.

Втім, для блокування його прізвища у Facebook є реальні історичні передумови. Досить згадати заголовок в московському виданні "Советский Спорт" перед матчем Росія – Україна в 1999 році: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

Ротор виступає в дивізіон (другий за силою дивізіон в РФ). Примітно, що до Хохлова командою керував колишній гравець і тренер київського Динамо Олександр Хацкевич. До слова, Хохлов провів 53 матчі за збірну Росії і відзначився за національну команду 6 голами.