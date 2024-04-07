"У США вже готуються до ІІІ Світової війни": російський боєць ММА має бажання захищати Україну

Російський боєць змішаних єдиноборств Олексій Кісер протягом тривалого часу підтримує Україну. Спортсмен розповів, що роздумує над захистом нашої країни від окупанта зі зброєю в руках.

Ще на початку російської агресії у 2014 році він зробив тату з Тарасом Бульбою в знак солідарності з Україною, а у 2016 році переїхав до Білорусі, де брав участь у протестах після фальсифікації на виборах. Наразі боєць мешкає у США.

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Має синьо-жовте серце

Олексій Кісер розповів, що готовий не тільки на словах підтримувати українців, а й має бажання взяти зброю до рук у війні проти Росії та захищати землю своїх пращурів, адже його прадід та батько народилися в Україні:

Якщо спортивну кар’єру доведеться завершувати, є думки записати в американські морські котики. У США вже готуються до ІІІ Світової війни. Цьому сприяють лозунги на рекламних плакатах: "Вступай в американську армію зараз, тобі все одно доведеться навчитися воювати". Американцям уже зрозуміло, що з теперішнім режимом Росії по-іншому не можна. Але знову-таки, для цього мені потрібно оформити грінкард. Хотів би захищати Україну вже як американський доброволець. У складі американських морських котиків.

Спортсмен також заявив, що на початку повномасштабного вторгнення думав приїхати в Україну та доєднатися до українського війська, але 6 лютого 2022 року він здав свій російський паспорт в американське посольство в Індонезії та протягом довгого часу не міг виїхати з країни.

"Мій кейс розглядали 10 місяців. У підсумку, в жовтні 2022 року я отримав американську візу, але майже весь перший рік повномасштабної війни не міг нікуди виїхати. Та й брати в Україні попереджали, що з російським паспортом небезпечно приїжджати, адже реакція українських прикордонників, які побачать мій російський паспорт, може бути неоднозначною", – розповів Кісер.

Також боєць пригадав один з прикладів демонстрації своєї солідарності з Україною, після чого до його батьків прийшли правоохоронці з обшуками, а його почали звинувачувати в тероризмі.

На річницю війни, 24 лютого 2023 року я написав емоційний пост у підтримку моєї історичної Батьківщини. Що моє серце завжди з Україною та її народом. А вже наступного дня до моїх літніх батьків, які досі проживають в Оренбурзі, прийшли з обшуком місцеві правоохоронці-путіністи. Почали шити мені справу з тероризмом.

Індонезія товаришує з "рашкою", і мене будь-якої миті могли видати на запит рашистів. Поїхав до США. А після другого та третього обшуків у батьків порадився з адвокатом і вирішив податись в Америці на політичний притулок. Перебуваю в цьому статусі в США і досі", – сказав Кісер.

. Олексій Кісер виступає в ММА у важкій ваговій категорії. На його рахунку 19 боїв, у яких він здобув 14 перемог.