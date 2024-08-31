Все одно він наш боєць, – російський боксер заявив, що буде підтримувати Усика у реванші з Ф'юрі

У грудні цього року відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Відомий боксер з ворожої країни розповів, що буде підтримувати українського чемпіона.

Александр Повєткін, який активно підтримує політику Путіна, заявив, що буде підтримувати Олександра Усика у поєдинку з "Циганським королем". Російський боксер також поділився очікуваннями від двобою, пише 24 канал з посиланням на росзмі.

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Повєткін про реванш між Усиком та Ф'юрі

Боксер з ворожої країни розповів, що переглядав перший бій, де Усик здолав Ф'юрі. Александр вважає, що українець гідно виступив, а судді не засудили британця.

В реванші я буду за Усика вболівати. Незважаючи ні на що, все одно він наш боєць, школа радянського союзу, тож це навіть не обговорюється,

– заявив Повєткін.

Нагадаємо, що у травні 2024 року, в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, Олександр Усик за роздільним рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі та заслуженно отримав звання абсолютного чемпіона світу.

До слова. Александр Повєткін, відомий в Україні, завдяки поєдинку з Володимиром Кличко. У тому двобої український боксер завдав нищівної поразки росіянину.

Бій-реванш між українським чемпіоном та "Циганським королем" відбудеться – 21 грудня. Місце проведення – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.