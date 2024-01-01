Російський дрон влучив у будинок в Одесі, де живе бабуся Ястремської

У новорічну ніч російська армія запустила по Україні 90 безпілотників. 87 з них знищили сили ППО.

Українська тенісистка Даяна Ястремська повідомила в інстаграмі, що в новорічну ніч росіяни влучили в будинок, де живе її бабуся. Нагадаємо, що спортсменка народилася в Одесі, там проживає її родина.

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Спортсменка розповіла "привітання" росіян на Новий рік

"В цьому будинку живе моя бабуся! О 1:26 ночі стався ракетний удар. Ось так моя частина родини зустріла новий рік вдома", – написала Ястремська.

Також спортсменка опублікувала світлину, де видно займання будинку.



Будинок, де проживає бабуся тенісистки / Скриншот

Що відомо про дронову атаку на Одещині

Російська армія випустила по Одещині у новорічну ніч майже 30 безпілотників.

Внаслідок падіння збитих дронів пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки, три приватні будинки, господарські споруди. Один з безпілотників влучив в припортовий термінал, там травмованих немає.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток, ще троє людей ушпиталили, повідомив керівник ОВА Кіпер.

, що сьогодні, 1 січня, Ястремська у першому колі турніру WTA 500 у Брісбені зіграє проти австралійки Дар’ї Севілл.