"Руський Ванька" пустився берега: баскетболіст-інвалід з Росії попався на продажі наркотиків

32-річний спортсмен-візочник на ім'я Іван був спійманий поліцією з великою партією забороненої речовини. Йому тепер світить пожиттєве ув'язнення.

Ні для кого не секрет, що росіяни використовують спорт в політичних цілях. Втім виявилось, що в країні-терористці спортсмени займаються багато чим цікавим, окрім спорту.

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На днях в РФ повідомили про затримання у Казані баскетболіста-інваліда на ім'я Іван. 32-річного спортсмена звинувачують у розповсюдженні наркотичних речовин.

У хлопця в автомобілі знайшли 20 кілограмів мефедролу, розфасованого по дрібним партіям. Конфіскований товар оцінюється в суму близько 650 тисяч доларів.

Повідомляється, що за допомогою Івана мефедроном забезпечувався весь Далекий Схід Росії. Його завданням було прийняти товар від виробників, розділити по дрібних пакетах та доставити до місця призначення, залишивши закладки.

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Івану світить пожиттєве ув'язнення. До слова, раніше ексгравця збірної Росії з футболу Алєксєя Бугаєва звинуватили у розповсюдженні наркотиків. За це він може опинитися за гратами на 20 років.