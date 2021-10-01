Російських спортсменів дискваліфікували через підробку ПЛР-тестів

Президія Всеросійської федерації веслування на байдарках і каное прийняла рішення дискваліфікувати трьох спортсменів на півроку за підроблені документи з результатами ПЛР-тесту.

Зокрема, учасниця Олімпіади-2020 Олеся Ромасенко дискваліфікована на півроку за підробку результатів ПЛР-тесту.

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За це ж порушення усунуті байдарочники Владислав Литовка і Марк Царевский. Термін дискваліфікації спортсменів завершиться 18 лютого 2022 року.

Що накоїли веслярі

Веслярів звинуватили в порушеннях на чемпіонаті Росії, який пройшов 14-19 серпня в Краснодарі. Підробка тестів вже обговорювалася федерацією після проведення чемпіонату, але раніше у членів президії не було підтвердження автентичності або підробки представлених спортсменами довідок, щоб прийняти аргументоване рішення.