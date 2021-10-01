Російських спортсменів дискваліфікували через підробку ПЛР-тестів
Джерело:ВФВБК
Президія Всеросійської федерації веслування на байдарках і каное прийняла рішення дискваліфікувати трьох спортсменів на півроку за підроблені документи з результатами ПЛР-тесту.
Зокрема, учасниця Олімпіади-2020 Олеся Ромасенко дискваліфікована на півроку за підробку результатів ПЛР-тесту.
Дивіться також На 42-му році життя трагічно загинув український футболіст
За це ж порушення усунуті байдарочники Владислав Литовка і Марк Царевский. Термін дискваліфікації спортсменів завершиться 18 лютого 2022 року.
Що накоїли веслярі
Веслярів звинуватили в порушеннях на чемпіонаті Росії, який пройшов 14-19 серпня в Краснодарі. Підробка тестів вже обговорювалася федерацією після проведення чемпіонату, але раніше у членів президії не було підтвердження автентичності або підробки представлених спортсменами довідок, щоб прийняти аргументоване рішення.
- 31-річна Ромасенко є триразовою чемпіонкою Європи, на її рахунку також п'ять срібних і одна бронзова нагороди чемпіонатів світу. На нещодавній Олімпіаді в Токіо спортсменка посіла сьоме місце в каное-одиночці на дистанції 200 метрів і восьме – в каное-двійці на 500 метрів.