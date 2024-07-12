Вірменський Урарту тримає у своєму складі велику кількість легіонерів з паспортом країни-агресорки. Однак це не найкраща інвестиція за нинішніх обставин.

У Європі відбулися перші матчі кваліфікації Ліги конференцій. У Естонії місцевий Калев приймав вірменський Урарту, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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А що трапилось

Напередодні поєдинку головний тренер команди гостей Дмітрій Гунько бідкався, що четверо гравців з російським паспортом не отримали дозвіл на в'їзд до Естонії. Кого саме з країни-терористки не пустили до Країни Балтії наставник не уточнив.

У нашій команді є представники Росії. Вони, клуб та всі ми до останнього моменту очікували, що вони отримають дозвіл на в'їзд. На цей час цього дозволу немає, тож жоден футболіст участі у грі не візьме,

– розповів Гунько російським ЗМІ.

На ситуацію у найкращих традиціях геббельсівської пропаганди відреагувала пресалкаше МЗС Росії Марія Захарова. Фанатка Путіна назвала "нацизмом" відмову видавати візи російським футболістам.

Зазначимо, що у складі Урарту грають сім футболістів з російським паспортом: воротарі Алєксандр Меліхов та Алєксандр Мішиєв, захисник Алєксандр Пуцко, півзахисники Олег Поляков та Антон Кілін, а також нападники Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв.

Через військову агресію проти України російські клуби отримали бан на участь в єврокубках. Заборона триває вже третій сезон.

До речі, перший поєдинок Урарту переміг Калев з рахунком 2:1. У складі вірменської команди зіграв українець Артем Полярус. Росіян у гостей не було.