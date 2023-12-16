Битий Кличком "Вітязь" та скандаліст із ММА: хто зі спортсменів приєднався до "команди Путіна"

У 2024 році в Росії на новий термін "обиратимуть" міжнародного злочинця Владіміра Путіна. Під стать собі кривавий маніяк обрав команду.

"Нейтральні" російські спортсмени, які "поза політикою", приєдналися до "Команди Путіна". 13 колишніх та чинних атлетів агітуватимуть за свого кривавого фюрера, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Знайомі всі обличчя

Не стало сюрпризом, що Путін обрав до своєї команди зашкварених осіб та відвертих фріків. Так, серед "фанатів" російського диктатора опинився колишній американський боєць ММА Джефф Монсон.

У 2016 році одіозний анархіст отримав паспорт "ЛНР", а згодом російський. Він неодноразово виступав на мітингах в підтримку терористів та користується особливою симпатією Путіна.

Також у переліку "команди Путіна" опинився російський "Вітязь" Алєксандр Повєткін, якого у 2013 році на очах московської публіки декласував українець Володимир Кличко.

Знайшлося місце дружині Пєскова Татьяні Навці. Уроджениця Дніпра була включена у санкційний список США через підтримку агресії проти України. Фігуристка володіє величезними статками, які отримувала з російського бюджету на організацію своїх льодових шоу.

Нагадаємо, що нещодавно Путін обурився рішенням МОК. Старий диктатор вважає, що російські спортсмени повинні брати участь в Олімпіаді-2024 без обмежень.

На знак протесту в Росії збираються організувати свої фейкові Олімпійські ігри.

Ольга Бруснікіна (синхронне плавання), Олена Вяльбе (лижні гонки), Сергій Карякін (шахи), Марія Кисельова (синхронне плавання), Деніс Лебедєв (бокс), Олександр Легков (лижні гонки), Олена Лозко (танці на колясках), Джефф Монсон (ММА), Тетяна Навка (фігурне катання), Євген Плющенко (фігурне катання), Олександр Повєткін (бокс) та Шаварш Карапетян (підводне плавання), Микита Нагорний (спортивна гімнастика).