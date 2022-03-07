Російські окупанти обстріляли домашній стадіон Десни у Чернігові

Чернігів став одним із епіцентрів війни в Україні. Російські окупанти стріляють по мирних жителях, будівлях та основній інфраструктурі міста.

Стадіон вже став військових об'єктом для росіян

Російські фашисти запевняли, що будуть бомбардувати лише військові об'єкти. Але чомусь футбольний стадіон в одну мить теж перетворився у такий об'єкт.

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Соцмережами ширяться світлини обстріляного стадіону імені Юрія Гагаріна у Чернігові. На щастя, домашній арені Десни не сильно дісталось.

Постраждала верхівка однієї з трибун стадіону.



Обстріляний стадіон у Чернігові / Фото з твітеру Buckarobanza

6 березня на цьому стадіоні Десна повинна була приймати київське Динамо у рамках 20 туру УПЛ. Однак відновлення чемпіонату відклалось через вторгнення Росії в Україну.

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