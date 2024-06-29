"Принизливі" умови: російські дзюдоїсти у повному складі відмовилися від участі в Олімпіаді-2024

Російські дзюдоїсти у повному складі відмовилися від участі в Олімпійських іграх-2024. Відповідну заяву оприлюднила Федерація дзюдо Росії.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", зокрема не підтримувати війну в Україні, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіян на змаганнях з дзюдо не буде

Міжнародний олімпійський комітет після третього етапу перевірок допустив до участі в Олімпіаді-2024 8 "нейтральних" спортсменів з Росії з дзюдо та веслування на байдарках і каное, які відповідали встановленим критеріям.

Згідно з інформацією на сайті МОК, Росія мала 12 квотних місць (7 для чоловіків та 5 для жінок) у дзюдо для "нейтральних" атлетів з російським громадянством. Проте, лише чотири спортсмени (2 чоловіки та 2 жінки) успішно пройшли перевірки.

Попри дозвіл МОК, Федерація дзюдо Росії оголосила, що жоден російський дзюдоїст не братиме участі в Олімпійських іграх у Парижі.

З сімнадцяти дзюдоїстів, які набрали олімпійський рейтинг, МОК допустив до участі в Олімпіаді лише чотирьох. Інші спортсмени змушені залишитися вдома. У цій ситуації президія Федерації дзюдо Росії прийняла одноголосне рішення – команда Росії з дзюдо не прийме принизливих умов і не виступить на Іграх у Парижі у складі, запропонованому чиновниками з Міжнародного олімпійського комітету,

– заявив президент Федерації дзюдо Росії Сєргєй Соловєйчік.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня до 9 серпня.

Нагадаємо, що нещодавно МОК опублікував перший список допущених "нейтральних" атлетів. У переліку опинилися й ті, хто підтримує війну.