Російську біатлоністку додали до складу збірної Фінляндії: чи виступить вона на Кубку світу

Біатлоністка Дар’я Віролайнен перебралася до збірної Фінляндії. Вона потрапила до заявки збірної на етап Кубка світу в Гохфільцені.

Росіянка може дебютувати за цю країну на етапах Кубка світу. Нагадаємо, що Віролайнен вже давно проживає в Фінляндії.

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Що відомо про перехід росіянки до збірної РФ

Дар’я уродженка Москви, у 2007 році вийшла заміж за білоруського лижника Романа Віролайнена, який народився в Карелії. З 2016 року вона проживає у Фінляндії, а в 2021 році отримала громадянство цієї країни.

Спочатку Союз біатлоністів Росії заблокував перехід до збірної Фінляндії Віролайнен, попри те, що спортсменка мала фінський паспорт. Через це Дар'я не тренувалася з національною командою, а набирала форму за власні кошти.

Склад збірної Фінляндії на етап Кубка світу в Гохфільцені:

Чоловіки: Оллі Хііденсало, Отто Інвеніус, Джонні Муккала, Йоні Мустонен, Яакко Ранта

Жінки: Еріка Янка, Суві Мінкінен, Соня Лейнамо, Дар’я Віролайнен

Віролайнен – чемпіонка Європи в сінгл-міксті у складі збірної Росії. Вона дочка російської біатлоністки Анфіси Резцової.

За свою кар'єру Дар'я двічі піднімалася на подіум в індивідуальних перегонах (обидва рази на другому місці).

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