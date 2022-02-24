Російська армія вбиває мирних людей в Україні, – Миколенко звернувся до своїх вболівальників

Український футболіст Віталій Миколенко відреагував на вторгнення російських бойовиків на територію України. Спортсмен висловив слова підтримки.

У своєму інстаграмі футболіст звернувся до своїх вболівальників. Він прокоментував останні події в Україні.

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Я хочу, щоб увесь світ знав, що Російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах Незалежної України, – наголосив спортсмен.

Спортсмен заявив, що інформація, яку поширюють російські ЗМІ є неправдивою.

Мені боляче чути та бачити в новинах як розстрілюють мій рідний народ та боляче чути стривожений голос моїх батьків які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим і я ніяк не можу допомогти своїм батькам. Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні, – додав Миколенко.

Повний текст допису Миколенка

Я хочу, щоб увесь світ знав, що Російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах Незалежної України. Російські ЗМІ пишуть що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!Мені боляче чути та бачити в новинах як розстрілюють мій рідний народ та боляче чути стривожений голос моїх батьків які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим і я ніяк не можу допомогти своїм батькам.

Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні.

Я гордий бути українцем.

Слава Україні!

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.