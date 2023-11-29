З росіян зробили ізгоїв: тренер збірної РФ поскаржився на "кровожерливий" МОК

У терористичній федерації ніяк не можуть заспокоїтися через вимогу МОК виступати в нейтральному статусі. Очевидно, що для країни-агресорки це рішення дуже болюче б'є по самолюбству.

Олімпійський комітет Росії (ОКР) відмовився від участі в Олімпіаді-2024 в Парижі через вимогу до атлетів з РФ виступати в нейтральному статусі. Проте пристрасті в країні-агресорці досі не вщухають, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чергова порція дичини з-за порєбріка

Своє невдоволення вирішив висловити старший тренер збірної Росії з лижних гонок Юрій Бородавко. 62-річний "геополітик" порівняв повномасштабну агресію РФ проти України з війною Ізраїлю проти ХАМАС.

З нас просто намагаються зробити ізгоїв. Адже зараз робиться все можливе, щоб не допустити на Олімпіаду навіть тих, хто начебто виконає всі вимоги. Все одно потім буде спеціальна комісія з допуску. Я навіть не знаю, як це назвати, коли нам намагаються пояснити, що війна, яку веде Ізраїль, – це зовсім інше. Якби Росія пішла тим самим шляхом, СВО (так у РФ називають війну в Україні – 24 Канал) давно вже закінчилася б. Але з якими жертвами серед мирного населення! Це найпростіший шлях,

– заявив Бородавко.

Зазначимо, що Юрій Бородавко був учасником допінгових скандалів у Росії. Старшого тренера збірної РФ у 2010 році дискваліфікували на два роки.