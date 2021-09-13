У Росії звільнили арбітра, який відібрав в України Євро-2012

Російський футбольний союз звільнив Віктора Кашшаї з посади голови суддівського департаменту. Наші географічні сусіди затіяли перебудову суддівського корпусу.

Колишній угорський арбітр, відомий українським уболівальникам за незарахованим голом Марко Девіча у ворота Англії на Євро-2012, виконував свої обов'язки з 9 січня минулого року.

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"Ми розробили нову стратегію і систему суддівської діяльності в Росії відповідно до найвищих європейських стандартів, в якій ми забезпечуємо суддям професійні умови і розвиток як у фізичному, так і в теоретичному плані", – написав Кашшаї.

З січня 2020 року в РПЛ дебютували шість нових суддів, багато з яких працювали у топових матчах. Не забув Кашшаї і похвалитися успіхами на залишеному терені.

Що відомо про Кашшаї

Кашшаї оголосив про завершення кар'єри рефері в кінці 2019 року. У 2011-му угорець обслуговував фінал Ліги чемпіонів між Барселоною і Манчестер Юнайтед (3:1). У тому ж році він був визнаний найкращим в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Останнім великим турніром судді був чемпіонат Європи 2016 року.