20 років в'язниці за донат: дівчину відомого боксера затримали в Росії за підтримку ЗСУ – відео

21 лютого 2024, 14:22
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Джерело:

Твітер Кріса ван Хердена

В Єкатеринбурзі заарештували дівчину боксера Кріса ван Хердена. Її підозрюють у державній зраді.

Уродженка Росії Ксенія Кареліна має американське громадянство та приїхала відвідати своїх батьків. Проте подорож на Батьківщину може мати для неї трагічні наслідки.

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Поїхала до батьків – потрапила під варту

Про ув'язнення своєї коханої повідомив боксер Кріс ван Херден. Він написав пост в соцмережах, у якому попросив допомоги:

Будь ласка, помоліться! Росія затримала мою дівчину. Ми боремося за тебе та любимо, Ксенія.

Дивіться відео з ув'язненою Ксенією Кареліною

Дівчину затримали ще 27 січня співробітники патрульно-постової служби й арештували на 14 діб за "дрібне хуліганство". Проте після закінчення цього терміну вона так і не вийшла на волю. Згодом суд у Єкатеринбурзі відправив Кареліну до СІЗО на 2 місяці за звинуваченням у державній зраді, про що прозвітували у ФСБ, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Вони заявили, що Ксенія "здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій і неодноразово брала участь в акціях на підтримку України". Зібрані кошти нібито були спрямовані на купівлю боєприпасів та екіпірування для ЗСУ.

Повідомляється, що дівчині загрожує позбавлення волі від 12 до 20 років. І це все за переказ 51.8 долара фонду "Razom for Ukraine", який нібито Ксенія Кареліна здійснила 24 лютого 2022 року в американському банку.

Хто такий Кріс ван Херден

36-річний південноафриканський боксер, який на професійному рівні виступає з 2006 року. Колишній чемпіон IBO у напівсередній вазі. Протягом професійної кар'єри провів 33 бої, у яких здобув 28 перемог. Востаннє виходив у ринг у 2022 році та вже у другому раунді технічним нокаутом поступився британцю Конору Бенну.
Автор: Денис Іваненко