У Росії вдруге перервали трансляцію матчу через українську символіку: промовисте відео

Російські телеканали продовжують влаштовувати клоунаду та веселити своїми вчинками увесь світ. Ще одна трансляція поєдинку німецької Бундесліги була достроково закінчена.

Цирк поїхав, а клоуни залишились

Не встигла глядачі сісти перед своїми смартфонами, щоб подивитись трансляцію матчу, як вона була перервана. Телеканал країни-агресора "Матч ТВ" вдруге потрапив у курйоз. І це далеко ще не в останнє, пише 24 канал.

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У трансляцію поєдинку Боруссії Менхенгладбах та Майнца потрапили українські прапори, які прикрасили рекламні банери на місцевому стадіоні.

Після чого російський телеканал миттєво вимкнув пряму трансляцію зустрічі, включивши рекламу. Сталось це вже на 9-й хвилині матчу.

Нагадаємо, що це вже другий такий випадок за два дні. Через цю ж причину був перерваний поєдинок Боруссії Дортмунд та Лейпциг (1:4).

Матч Боруссія Менхенгладбах – Майнц закінчився мировою 1:1. До 9-ї хвилини зустрічі ще не було забито голів.

Момент переривання трансляції: дивіться відео