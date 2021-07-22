У Росії пропонували в чотири рази більше, ніж у Колосі, – український футболіст

Новачок Руху Павло Оріховський, який нещодавно покинув ковалівський Колос, розповів про свій перехід у львівську команду.

Футболіст зізнався, що йому пропонували перейти в клуб з Росії. І навіть пропонували в рази більше, ніж він заробляв у Колосі.

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"Було кілька клубів з Росії, які пропонували умови в чотири рази краще тих, що були у мене в Колосі. Однак я свій переїзд до Росії відразу виключив, оскільки грати в країні, яка воює проти твоєї країни, вбиває твоїх співвітчизників – неприпустимо. Це моя життєва позиція. Також були пропозиції з інших сусідніх країн, однак я не форсував подій", – сказав Оріховський.

Кар'єра Оріховського в Колосі