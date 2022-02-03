Росії пообіцяли подвійні преміальні за перемогу над Україною у півфіналі Євро-2022

Збірна Росії з футзалу, яка дійшла до півфіналу чемпіонату Європи у Нідерландах, отримає подвійну винагороду за перемогу над збірною України. Суперники зустрінуться у Амстердамі 4 лютого.

За даними журналіста Івана Карпова, спочатку очікувалося, що гравці команди отримають по 1 мільйону рублів за перемогу на турнірі, 750 тисяч рублів – за "срібло" та 500 тисяч рублів – за "бронзу".

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Проте після виходу на Україну призові збільшили вдвічі. Тепер лише за перемогу над Україною гравцям російської команди пообіцяли вже 1,5 мільйона рублів. Разом із цим призові за перемогу на Євро зросли до 2 мільйонів рублів.

До речі, мільйон рублів за перемогу – це 11 530 євро на людину. У разі успіху у грі з українцями кожен із росіян забезпечить собі срібну нагороду та 8647 євро.

Україна – Росія: перед матчем

Україна вийшла у плей-офф Євро-2022 з другого місця у групі "А". Натомість російські футзалісти посіли першу позицію у групі "С". Обидва чвертьфінали були дуже напружені.

Україна здобула вольову перемогу над Казахстаном (3:5). Росія була близька до вильоту з чемпіонату Європи. Грузія ледь не вибила суперника, прикро поступившись із рахунком 3:1.

Якщо підопічним Олександра Косенка вдасться здолати принципового суперника, то українці вперше з 2003 року вийдуть у фінал чемпіонату Європи. Саме того року "синьо-жовті" мінімально обіграли Італію (1:0). До Євро-2022 України п'ять разів завершувала свій шлях на стадії чвертьфіналу.

Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00.