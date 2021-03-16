У Росії помер хокеїст Тимур Файзутднінов, якому під час гри шайба влучила в голову: відео

У Росії від отриманих під час матчу травм помер 19-літній хокеїст Тимур Файзутднінов. Під час гри йому в голову влучила шайба.

Тимур Файзутдінов отримав травму 12 березня в Ярославлі в ігровому моменті матчу молодіжних команди Динамо та Локо. В ігровому епізоді шайба влучила йому в голову.

Нагадаємо Російський хокеїст вдарив головою об лід суперника, який втратив свідомість: відео

Від удару Файзутдінов впав на лід, тримаючись за голову.

Відео моменту з потраплянням шайби в голову Тимуру Файзутдінову

Гравець одразу був госпіталізований. Він перебував у важкому стані. Лікарі боролися за його життя три дні. Однак стан і надалі був критичний, і позитивної динаміки не було.

У вівторок, 16 березня, стало відомо, що Тимур Файзутдінов помер у лікарні.