У Росії під час матчу помер 17-річний гравець – ситуація схожа з Еріксеном на Євро-2020

Трагедією закінчився матч Любительської футбольної ліги в Москві. Під час гри в суботу, 26 червня, там помер 17-літній футболіст Максим Добровольський.

Футболіст помер незадовго після початку матчу. При цьому причини смерті остаточно невідомі. Адже гра лише розпочалася, жодних значних навантажень чи зіткнень не було. 17-річний гравець просто в один момент впав на поле. Медикам його врятувати не вдалося.

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Вже після того, як стало відомо про смерть гравця, виявився й інших факт – керівництво ліги не знає хто це такий.

"Ми до цього часу не можемо з'ясувати, хто це. Його не було в заявці, тобто це був підставний гравець, якщо можна так сказати. Це рідкісний випадок в нашій лізі. Зараз ми з'ясовуємо, хто це. Начебто його друг запросив зіграти", – розповів президент ЛФЛ Дмитро Смірнов.

Він переконує, що гравцю одразу ж надали допомогу медики, які були на полі. І вони консультувалися з лікарями з реанімобіля, який і забрав гравця з поля.

Згодом журналісти встановили, що загиблий – 17-річний Максим Добровольський. Його на цей матч запросив друг. А от медиків на цьому матчі не було.

"Хлопець біг та впав. І все. Спробували надати першу допомогу. Подумали, що це перегрів, полили йому потилицю водою, перевернули на бік. Потім стан почав погіршуватися, миттєво викликали "швидку". Чекали її, мені здається, хвилин 15. Близько стадіону карета не чергувала", – розповів віцекапітан команди "Браавос" Василь.

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Максим Добровольський прийшов на цей матч зі своїм другом Тимофієм Вяткіним.

"Нас покликав в команду на перегляд наш загальний товариш. Приїхали на гру, зайшли на стадіон. Нічого не віщувало біди, Макс був в абсолютно нормальному стані. Минуло п'ять хвилин гри, Максим за цей час завдав всього один удар. Після чого він просто йшов назад і впав. Ми всі підбігли, мій товариш, який був на трибуні, дістав у нього язик з горла і повернув на бік. Я в цей момент оглянув стадіон у пошуку медичного працівника, який зобов'язаний бути присутнім на стадіоні, згідно з регламентом. Це обов'язковий пункт. Але ніде працівника не було, що суперечить заяві ЛФЛ. Ми відразу викликали "швидку", але приїхала вона хвилин через 20. Потім друга "швидка", потім реанімація. Але врятувати вони його не змогли", – розповів Тимофій Вяткін.

Поки офіційна причина смерті футболіста невідома. Його знайомі припускають, що в нього могло зупинитися серце, як це сталося з Крістіаном Еріксеном під час матчу Євро-2020. Але тоді медики вчасно надали допомогу йому на полі і врятували життя.