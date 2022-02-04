У Росії після відомої кричалки українців про Путіна увімкнули інтершум на матчі Євро-2022

Вболівальники "синьо жовтих" потужно підтримали збірну під час трансляції півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії. Наші фанати виконали славнозвісну кричалку про Путіна.

У Росії знову "підгорає"

Російський телеканал Матч ТВ заглушив українських уболівальників під час трансляції півфінального матчу Євро-2022 з футзалу між збірними України та Росії.

До теми Фанати України заспівали легендарну пісню "Путін – ху*ло" на матчі з Росією в Амстердамі

У трансляції поєдинку було чути, як українських футзалістів підтримують з трибун. Фанати "синьо жовтих" виконали вже легендарну пісню, яка звучала на матчах Євро-2020 – "Путін – ху*ло".

Після голосних співів диктор на стадіоні українською мовою попросив вболівальників не виконувати кричалки з нецензурною лексикою.

Повідомляється, що у другому таймі телеканал Матч ТВ увімкнув інтершум, аби скандування українських фанатів не потрапило в ефір.

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