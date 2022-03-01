"Росії немає місця на спортивній карті": біатлоністи Чехії виступлять з синьо-жовтими пов'язками

Україна продовжує потерпати від ворожого нападу Росії. Чеського союзу біатлону вирішив підтримати українську державу у складний для неї час.

Хамза: Немає предмета для компромісу

Біатлонна спільнота активно підтримує Україну та її спортсменів не лише у соцмережах. Чеські біатлоністи виступатимуть на етапах Кубка світу з синьо-жовтими пов'язками.

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Президента чеського союзу біатлону Іржі Хамза заявив, що Росії немає місця на спортивній карті світу. Жоден російський спортсмен не може мати права виступати на змаганнях із будь-якого виду спорту.

На мою особисту думку, Росії на цей час немає місця на спортивній карті, у всіх видах спорту. Ну, немає предмета для компромісу. Для диктаторських режимів, таких як російський, спорт є важливим елементом пропаганди. То навіщо нам, спортсменам, підживлювати цю пропаганду?,

– сказав очільник чеського союзу.

Також біатлонний союз Чехії дозволив українським біатлоністам безкоштовно тренуватись на місцевих базах, коли це дозволить ситуація. Хамза запропонував спортсменам, тренерам та функціонерам надати безпечний притулок у Чехії для їх дітей.

Відзначимо, що українські біатлоністи достроково закінчили для себе сезон.

Капітан чоловічої команди Дмитро Підручний служить у частині Нацгвардії у Тернополі.

Біатлоністи Росії та Білорусі будуть виступати під нейтральним прапором. Російська та білоруські збірні вже заявили, що їх біатлоністи не будуть виступати на етапах Кубка світу, які залишились.

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