"А што случілось": Росія відмовилася від чемпіонату Футбольної асоціації Центральної Азії

У червні 2023 року в Бішкеку та Ташкенті відбудеться перший чемпіонат Футбольної асоціації Центральної Азії. Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов повідомив, чи буде брати участь їх збірна.

Чемпіонат футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA) буде мати товариський характер. Змагання зібрали збірній із шести країн світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росія самоліквідувалась із турніру

Серед них не буде Росії, яка мала шанс брати участь. За словами генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, їх країна офіційно відмовилась від участі у CAFA.

Відзначимо, що товариський турнір відбуватиметься із 9-го по 21-ше червня у двох містах різних країн – киргизстанському Бішкеку та узбецькому Ташкенті.

Хто виступить на чемпіонаті CAFA

Іран

Таджикистан

Узбекистан

Киргизія

Афганістан

Туркменістан

Нагадаємо, що раніше була інформація, що Росія може вступити до Азійської конференції футболу. А все через божевільні плани Владіміра Путіна та повномасштабне вторгнення в Україну. Після чого Росію відсторонили від усіх можливих футбольних турнірів, які відбуваються під егідою ФІФА та УЄФА.

Наразі ворожа збірна може грати товариські матчі проти команд із країн-союзниць Росії.

Наразі країну-окупанта починають повертати на міжнародну арену у деяких інших видах спорту. Ініціатором такого рішення став Міжнародний олімпійський комітет.