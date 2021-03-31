Побилися палками: в Росії лижники влаштували розбірки після фінішу – відео

Лижники Владислав Афанасьєв і Антон Биков влаштували сутичку після фінішу півфіналу командного спринту на чемпіонаті Росії з лижних гонок.

Одразу після гонки Антон Биков, який представляє команду Татарстану, став кричати на Афанасьєва, який виступає за Удмуртію, а потім ударив того ногою.

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Афанасьєв відповів суперникові, вдаривши його палицею у відповідь. Сутичка лижників потрапила в телетрансляцію.

Під час розбирання використовувалася нецензурна лайка. Ситуація могла закінчитися бійкою, але спортсмени в результаті заспокоїлися.

Відео конфлікту лижників

Команда з Удмуртії посіла п'яте місце і пробилася у фінал, а Биков разом з Іваном Селезньовим посіли сьоме місце.