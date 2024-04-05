"Акт агресії": в Росії хочуть заарештувати президента МОК – що інкримінують посадовцю

У столиці Франції влітку відбудеться Олімпіада-2024. Рішенням МОК, яке лобіював її очільник Томас Бах, туди були допущені російські та білоруські спортсмени, попри війну в Україні.

Для участі у змаганнях вони повинні не підтримувати активно агресію проти нашої країни та не належати до силових структур Росії чи Білорусі. Якщо ці пункти виконано, то атлети мають право змагатися в "нейтральному" статусі.

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Театр абсурду

Таке рішення, яке є великим подарунком для країн-агресорок, зовсім не оцінили "запорєбриком". Протягом довгого часу Томаса Баха російські пропагандисти та чиновники називають фашистом і руйнівником олімпійського руху, а тепер пішли ще далі.

Депутат Державної думи Султан Хамзаєв заявив, що очільник МОК вів стеження за громадянами Росії, а також вчинив змову проти спортсменів. За це він вимагає від Слідчого комітету перевірити Томаса Баха за статтею про втручання у приватне життя та покарати його "за всією суворістю закону", пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Прошу вас доручити перевірити цей акт агресії Томаса Баха за всією суворістю нашого закону. Це підпадає під статтю 137 Кримінального кодексу Росії, за що передбачено відповідальність: за незаконне збирання або розповсюдження відомостей про приватне життя особи, що становлять її особисту або сімейну таємницю,

– заявив депутат.

Нагадаємо, що раніше в Росії закликали перенести Олімпіаду з Парижа через позицію очільниці столиці Франції Анн Ідальго, яка заявила, що російським та білоруським спортсменам не будуть раді в місті, де вона є мером.

. Олімпійські ігри-2024 триватимуть з 26 липня по 11 серпня. У програмі Ігор заплановані змагання у 32 видах спорту.